Napoli, baby gang accerchia i soldati sul Lungomare

Sabato verso le 23.30, come ricostruisce il Corriere del Mezziogiorno, sul Lungomare di Napoli scatta il caos quando tre ragazzini rivolgono qualche frase di scherno, forse un sorriso di troppo, nei confronti di una giovane con una pelliccia rosa. La ragazza chiama a raccolta il suo nutrito gruppo di amici e li scaglia contro i tre malcapitati.



Comincia così l'inseguimento per le strade limitrofe. Le vittime fuggono verso la zona della "colonna spezzata". Lì c'è una camionetta dell'Esercito con due militari di "strade sicure" con Kalashnikov al collo. Il gruppo non si intimorisce e accerchia la camionetta. Mentre due di loro cercano di affrontare i militari, gli altri colpiscono i ragazzi più volte con pugni al volto. La tattica è quella di distrarre e colpire.



"Ti spezzo le gambe, ti ammazzo, non farti più vedere", urla qualcuno. "Ti dobbiamo uccidere", grida qualcun altro. I militari mantengono la calma e chiamano i rinforzi. I carabinieri arrivano in pochi attimi, ma uno della baby gang, rimasto di vedetta, lancia l'allarme e il branco si scioglie dissolvendosi in un istante.



I tre ragazzi, con evidenti ferite al volto per gli schiaffi e i pugni incassati, hanno poi raccontato: "Erano tanti, veramente non abbiamo fatto nulla".