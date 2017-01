Napoli: allarme per le baby gang in lotta, tra furti di alberi di Natale e devastazioni

E' allarme a Napoli dove sta dilagando la guerra tra baby gang a danno di tutti i cittadini. L'obiettivo delle bande, al momento, è di vincere la battaglia per i falò della festa di Sant'Antonio Abate, ma la sfida non si limita solo a questo: ci sono anche furti e atti di pirateria metropolitana volti a disturbare la quiete dei napoletani. Tutto ciò davanti alle forze dell'ordine costrette a subire le loro provocazioni: esse, infatti, sono al massimo autorizzate a riportare questi giovani a casa. I responsabili, infatti, sono ancora troppo piccoli per essere puniti.