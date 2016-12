Napoli: 15enne gravemente ferito, forse vittima di un pestaggio

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito a Napoli in circostanze ancora da chiarire. Il giovane, portato sabato sera all'ospedale Fatebenefratelli, probabilmente è stato vittima di un pestaggio. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Il 15enne, che non ha ancora potuto parlare con gli investigatori per ricostruire l'accaduto, non è in pericolo di vita.