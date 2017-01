Furbetti cartellino,al comune di Nola indagato il 30% dei dipendenti

Le telecamere piazzate dall'Arma riprendono i dipendenti mentre strisciano fino a cinque cartellini di colleghi assenti. Alcuni sono stati sorpresi a fare la spesa, a portare a passeggio il cane o a intrattenersi lungamente al bar con amici quando invece erano incaricati di portare in riparazione un computer dell'ente locale. Emerge che i "furbetti" si erano addirittura organizzati in turni per andare a strisciare.



In contemporanea alle registrazioni i militari hanno pedinato e osservato a distanza gli indagati: questi risultavano al lavoro ma in realtà si stavano occupando di fare la spesa, portare a passeggio il cane, intrattenersi lungamente al bar con amici invece di portare in riparazione computer dell'Ente.



La Procura di Nola ora li accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni.