Furbetti cartellino, 9 arresti a Caserta mentre il Cdm approva il dl per il licenziamento

"Chi viene beccato a timbrare il cartellino e andarsene, vede finalmente finita la pacchia. Non c'è una lunga trafila. Ora prendi e vai a casa, ha detto il premier in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che prevede il licenziamento per i cosiddetti "furbetti del cartellino": "E' una norma di buonsenso, non puoi dire che ti è scappato il badge... Chi fa questo sta truffando lo Stato, il Comune, la Regione, la Asl".



Licenziamento anche per il dirigente "complice" - Il decreto non colpisce solo i "furbetti" ma anche i dirigenti che, pur a conoscenza, non intervengono. "Per il dirigente che si gira dall'altra parte è previsto il licenziamento come sanzione già definita" ha affermato il ministro Marianna Madia. "C'è il procedimento disciplinare prima", ha precisato il premier Matteo Renzi.



Il caso di Caserta - Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno fatto riprese video relative ad alcuni dipendenti che lasciano il posto di lavoro subito dopo aver registrato la loro presenza attraverso il badge in dotazione e altri che utilizzano i badge di colleghi assenti registrando così un falso inizio del servizio.



Il danno all'amministrazione per ciascun dei dipendenti indagati è stato stimato in una somma che varia tra 450 e 3400 euro. Tra le persone indagate nell'inchiesta anti assenteismo figurano due medici che hanno rilasciato attestati di morte senza essere neppure andati a esaminare la salma. Indagato anche un consigliere comunale di maggioranza del comune di Valle di Maddaloni (Caserta), Agostino Renzi.