Delitto Fortuna, la madre dell'altro bimbo è accusata di omicidio volontario di suo figlio

Marianna Fabozzi, la madre di Antonio Giglio, il bimbo di tre anni morto in circostanze analoghe a quelle di Fortuna Loffredo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), è indagata per omicidio volontario del figlio. "Le accuse contro di me sono false, Antonio è morto per un incidente", si difende la Fabozzi, ex compagna del presunto killer di Fortuna, Raimondo Caputo. L'uomo aveva accusato la ex compagna anche della morte della piccola.