De Luca sotto accusa per concussione: "Io parte lesa, vittima di speculazioni politiche"

"Controllo della legalità un bene per le persone oneste" - "Il controllo di legalità è un bene per le persone oneste, una funzione essenziale in un Paese democratico, un vantaggio per le persone perbene", ha detto De Luca, che al termine dell'incontro non ha risposto alle domando dei cronisti perché, come aveva detto all'inizio, "questa non sarà una conferenza stampa per ovvie ragioni di rispetto, essendo in corso un'inchiesta giudiziaria". "Sostengo pienamente l'azione della magistratura" e la invito ad andare avanti, ha aggiunto ancora De Luca.



Il Csm: "Interverremo sul giudice" - Sul giudice finito sotto indagine, la Scognamiglio, il Csm ha annunciato che si appresta a intervenire. Il laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin ha chiesto l'apertura di una pratica finalizzata al trasferimento d'ufficio del giudice. La decisione sarà presa giove dal Comitato di presidenza, ma il sì appare già scontato. Per ora al Csm non sono ancora arrivati atti dalla Procura di Roma, che sono attesi anche dal procuratore generale della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.



Il giudice: "Non conosco De Luca" - Intanto il giudice coinvolto, Anna Scognamiglio, ha fatto sapere di non aver mai conosciuto De Luca: "La decisione favorevole a De Luca è stata assunta, all'unanimità, da tutti i componenti del Collegio giudicante, era conforme a quanto già deciso in precedenza dal Presidente della sezione ed è stata, poi, confermata integralmente, in sede di reclamo, da altro Collegio del Tribunale, ancora una volta, all'unanimità".



Mastursi lascia l'incarico all'interno del Pd - Dopo essersi già dimesso nei giorni scorsi da capo della segreteria del presidente della Campania, Carmelo "Nello" Mastursi ha lasciato anche l'incarico di responsabile dell'organizzazione del Pd della Campania. Lo rende noto la segreteria regionale del Pd.