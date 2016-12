Ricorso accolto da Tribunale Napoli, De Luca resta governatore Campania

La prima sezione del tribunale civile, presieduta da Umberto Antico, ha dunque accolto le richieste dei legali di De Luca, gli avvocati Lorenzo Lentini e Antonio Brancaccio. Al presidente eletto della Regione i giudici avevano già dato l'ok a nominare la nuova Giunta, accogliendo il ricorso in merito. In precedenza Renzi lo aveva sospeso dall'incarico.



La sospensione, che era stata disposta in applicazione della legge Severino con un decreto del presidente del Consiglio, era già stata congelata con un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del 2 luglio dal giudice Gabriele Cioffi. Ora il Tribunale civile, in composizione collegiale, ha confermato tale decisione.