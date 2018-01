Caserta, si affaccia al balcone e inizia a sparare: 5 feriti, "ho ucciso mia moglie"

Al momento della tragedia, all'interno dell'abitazione si trovava anche la figlia 14enne della coppia, che è riuscita a fuggire e ora è con i carabinieri. Avrebbe riferito di aver visto la mamma a terra per le scale.



I carabinieri trattano per la resa - "C'è tuo figlio che ti aspetta nell'ambulanza. Vieni. Hai due pistole e due fucili e noi non possiamo venire da te". Così l'ufficiale del reparto operativo dei carabinieri di Caserta sta cercando di negoziare con il 40enne. L'area dove è in corso il fatto è stata circoscritta da numerose auto dei carabinieri e della polizia.



FN: "E' stato un nostro sostenitore, ma mai militante" - "Pur esprimendo tutta la nostra tristezza per l'accaduto, è giusto precisare che Davide Mango è stato sì per un periodo nostro sostenitore ma mai militante attivo". Lo dice in una nota sulla sua pagina Facebook la sezione casertana di Forza Nuova. "I suoi rapporti con Forza Nuova - si legge - si limitavano al presenziare a qualche cena di finanziamento; non ha mai agito ne' fatto parte dei quadri militanti. Detto ciò è giusto precisare che si parla di un periodo di tempo superiore ai 6 anni trascorsi. Che non si usi una tragica vicenda personale per tirare fango e menzogne su tutto il Movimento e su tutti i nostri Militanti".