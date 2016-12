Caserta, ascolta musica con le cuffie: giovane donna travolta e uccisa da treno

Una 36enne nata a Casablanca, Siham Laarachi, è stata travolta ed uccisa da un treno. Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. La giovane donna stava attraversando i binari ed aveva le cuffie per ascoltare la musica. Per questo non si è accorta dell'arrivo del treno. Ha scansato per un soffio un primo convoglio, ma è stata travolta da un secondo che arrivava in direzione opposta.