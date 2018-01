Benevento, ghanese insultato da un'infermiera: "Tornatene in Africa"

Musah Awudu , mediatore culturale di 37 anni, originario del Ghana, sarebbe stato oggetto di discriminazione razziale da parte di un’infermiera del Pronto Soccorso dell’Ospedale Rummo di Benevento . Come lui stesso ha denunciato attraverso Facebook e poi confermato alla testata Anteprima24.it, l'operatrice lo avrebbe insultato per il colore della sua pelle mentre era in attesa di ricevere delle cure dopo essersi ferito a causa di un incidente domestico.

L'infermiera avrebbe urlato al ragazzo: “Perché sei venuto in Italia, tornatene in Africa”. Quando poi il paziente ha chiesto di essere curato la donna avrebbe minacciato: “Se parli ancora chiamo la polizia”. Inutili i tentativi dei colleghi di rabbonire l'operatrice che ha aggiunto: “Ecco perché voto Salvini Andate via dall’Italia. Viva Salvini”.



Dopo gli insulti, Musah è riuscito a farsi medicare ma è deciso a denunciare quanto subito alla direzione sanitaria: “Io lavoro qui a Benevento con la Caritas, conosco i miei diritti e merito il rispetto e le cure come tutti. Non è la prima volta che accade questo all’Ospedale Rummo dove porto dei ragazzi a farsi visitare. Sono episodi che rovinano l’immagine degli italiani, dell’ospedale e degli infermieri che lavorano con professionalità. Sono tre, quattro infermieri che appena vedono qualcuno dal colore della pelle diverso ti trattano con disprezzo”.