Aveva ricevuto telefonata dal Papa, morta 60enne di Ischia malata di tumore

E' morta Nunzia Mattera, la donna di 60 anni di Casamicciola (Ischia) ammalata di cancro che l'11 marzo ricevette una telefonata da papa Francesco. La donna, conosciuta per il suo impegno nel volontariato e per i più bisognosi aveva fondato anni fa la "catena alimentare" grazie alla quale donava alle famiglie in difficoltà una spesa settimanale.