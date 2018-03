Papa Francesco telefona ad anziana di Ischia malata di tumore

"Io prego per lei, lei preghi per me". Lo ha detto il Papa durante una commovente telefonata a Nunzia Mattera, un'anziana di Ischia (Napoli) malata di tumore, per anni impegnata nella raccolta alimentare per i bisognosi. "Di lei mi ha parlato il vescovo", ha detto il Pontefice. La donna, dopo avere raccontato al Papa di averlo sognato mentre l'abbracciava, gli ha chiesto di pregare per la sua Casamicciola, il comune devastato ad agosto dal sisma.