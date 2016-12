Getta un cane dall'auto: denunciato 18enne

foto Ufficio stampa 11:16 - A Napoli un 18enne è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti di animali. Ha gettato dal finestrino dell'auto un sacchetto, che non conteneva spazzatura ma un cagnolino vivo: i carabinieri hanno denunciato il giovane incensurato. Il ragazzo è stato visto alla guida della sua auto, mentre lanciava un sacchetto dal finestrino. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma e la sconcertante scoperta. - Aun 18enne è stato denunciato in stato di libertà perdi. Ha gettato dal finestrino dell'auto un sacchetto, che non conteneva spazzatura ma unvivo: ihannoil giovane incensurato. Il ragazzo è stato visto alla guida della sua auto, mentre lanciava un sacchetto dal finestrino. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma e la sconcertante scoperta.

Il cane, ancora in buono stato di salute, è stato affidato ai veterinari dell'Asl Napoli.



Infastiditi sparano e uccidono cane, tre denunce in Calabria - Infastiditi dalla presenza di un cane randagio gli hanno sparato uccidendolo: tre persone, due coniugi e il loro figlio, sono stati denunciati dai carabinieri a Serra San Bruno per uccisione di animale e omessa custodia di armi e munizioni. Il cane meticcio, da tutti ritenuto mite e pacifico, è stato trovato agonizzante dai carabinieri che sono risaliti alla coppia. I due hanno ammesso di avere sparato con un fucile regolarmente detenuto.