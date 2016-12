foto Ansa Correlati Napoli, travolti e uccisi due giovani rapinatori 22:31 - Due giovani di 17 e 18 anni sono morti nella notte a Napoli dopo un tentativo di rapina. E' quanto ha raccontato un 29enne ai carabinieri confessando di aver investito accidentalmente i due ragazzi con l'auto, dopo che questi lo avevano derubato. Lo stesso 29enne, indagato per omicidio colposo, ha quindi dato l'allarme ai carabinieri. sononella notte adopo un. E' quanto ha raccontato un 29enne ai carabinieri confessando di avercon l'auto, dopo che questi lo avevano derubato. Lo stesso 29enne, indagato per omicidio colposo, ha quindi dato l'allarme ai carabinieri.

Secondo il racconto del giovane, mentre era fermo nella sua auto con una ragazza, quattro persone su due scooter li hanno rapinati del cellulare. A quel punto lui ha messo in moto la vettura e, poco lontano, ha di nuovo incontrato gli stessi giovani sui motorini. Questa volta i rapinatori volevano rubare la macchina. Il 29enne ha raccontato ai militari di essere fuggito e, scappando, di aver travolto con l'auto lo scooter con a bordo i due ragazzi, Alessandro Riccio, il 18enne, e Emanuele S.



Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere - Gli agenti della polizia municipale devono accertare se i due abbiano perso il controllo dello scooter oppure se sia stato determinante un impatto con la macchina, a bordo della quale c'era la coppia. L'ultima parola solo quando gli investigatori avranno visto completamente tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza.



Conducente indagato per omicidio colposo - Il 29enne è indagato per omicidio colposo. Il conducente del mezzo è stato ascoltato per alcune ore dal pm insieme con la fidanzata, che era a bordo della vettura con lui. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, la giovane ha risposto fornendo alcune precisazioni.