"Ho perso i soldi al gioco", 19enne suicida

foto Carabinieri 13:01 - Un giovane di 19 anni, di Barano d'Ischia, si è lanciato nel vuoto dal promontorio dove si trova il piazzale della chiesa del Soccorso, a Forio d'Ischia, facendo un volo di 50 metri per poi schiantarsi sugli scogli. Il 19enne ha lasciato un biglietto alla madre: "Cara mamma, scusa: ho sciupato tutti i soldi al gioco". - Un giovane di 19 anni, di Barano d'Ischia, si è lanciato nel vuoto dal promontorio dove si trova il piazzale della chiesa del Soccorso, a Forio d'Ischia, facendo un volo di 50 metri per poi schiantarsi sugli scogli. Il 19enne ha lasciato un biglietto alla madre: "Cara mamma, scusa: ho sciupato tutti i soldi al gioco".

In tasca del giovane infatti, i carabinieri giunti sul luogo della tragedia per i rilievi di rito, hanno trovato un biglietto indirizzato alla mamma, nel quale il ragazzo chiedeva scusa per aver dilapidato nel corso della precedente serata tutti i soldi di famiglia alle slot machine.



A ritrovare il corpo del suicida, sulla banchina del Soccorso, alcuni pescatori della zona, di ritorno dalla consueta battuta di pesca notturna, poco dopo le otto del mattino. I primi ad accorrere sono stati i vigili urbani.



Quella del giovane è una famiglia che viene descritta come di modeste condizioni economiche, con casa in affitto a Piedimonte di Barano d'Ischia. Il padre è muratore, la mamma casalinga; il 19enne ha un fratello e una sorella più grandi di lui.