Diego Armando Maradona ai tifosi napoletani: "Voglio tornare ma il fisco me lo impedisce"

- L'ex Pibe de oro scrive ai napoletani. "Spero di tornare" dice la lettera "ma il mio avvocato me lo ha sconsigliato". Colpa, secondo l'ex fenomeno argentino, di Equitalia e del fisco che non gli darebbe tregua. Alla fine della missiva, Maradona pronostica la vittoria di Berlusconi alle elezioni.

Sigg.ri Autorità e Cari amici Napoletani,

volevo tornare nella mia Napoli in questi giorni per continuare assieme al mio avvocato e amico Angelo Pisani, che è solo il mio avvocato e non altro , dice l'unica verità che altri hanno coperto e che ha fatto bene a denunciare chi per colpirci pubblicizzava che fosse una strumentalizzazione, la mia battaglia contro un fisco italiano disumano e senza rispetto per la verità, un Fisco che mi ha perseguitando ingiustamente da anni solo perché mi chiamo Maradona anche se la supposta violazione risulta nulla perché inesistente.

Avevo programmato di venire in settimana a Napoli ma proprio il mio avvocato angelo pisani, per evitare strumentalizzazioni dei soliti nemici, però mi ha detto che era meglio se resto ancora a Dubai per venire a Napoli solo dopo le elezioni e non farmi usare da nessuno e tra l'altro saro' al San Paolo in occasione della partita Napoli Juventus per tifare azzurro contro i bianco neri quelli antipatici, a cui io ho sempre fatto goal.

Ho accettato questo consiglio di Angelo Pisani, nel periodo elettorale anche per evitare che la mia visita possa essere strumentalizzata o criticata da qualcuno che tifa contro il napoli che invece penso quest'anno potrebbe vincere lo scudetto grazie ai suoi tifosi.

Io ho letto bene le sentenze che si estendono anche alla mia sventura e sono oramai libero dall incubo di equitalia e combatto con Angelo perché tutti i cittadini onesti siano, Liberi Da Equitalia, perché in Italia la gente non può essere perseguitata dal Fisco e non può essere costretta a pagare tante tasse e spesso anche tasse ingiuste o tasse che non esistono…

Io ho piena fiducia sul lavoro che sta facendo il mio avvocato angelo Pisani. In tutti questi anni nessuno ha mai provveduto ad interessarsi di Maradona e del suo caso ma solo lui mettendosi contro tutti e gratuitamente, invece purtroppo persone che portano il nome di Salvatore Bagni ed il suo avvocato, ed anche avvocati come Vincenzo Siniscalchi non si sono battuti e interessati della mia persecuzione ed ingiustizia.

Oggi è facile salire tutti quanti sul carro dei vincitori e prendersi gli applausi oppure dire come si può risolvere questo scandalo internazionale che solo pisani ha avuto il coraggio di riaprire e mettere in discussione .

Ma io so molto bene che Pisani co ha sempre creduto scoprendo verità e sentenze nascoste e ci ha lavorato da solo in quest'ultimi 2 anni portando al termine un lavoro positivo per il mio giudizio finale e prima lasciato nel dimenticatoio da parte di tutti che invece sapevano che l accertamento fiscale era nullo e che c'era anche il condono ma non parlavano.

È stato il mio avvocato Angelo Pisani e non i vari Bagni e company a creare questa mia salvezza , anzi se ben ricordo l'avvocato indicatomi da Bagni nemmeno un anno fa decise di lasciare l'incarico proprio ad angelo dicendo ke non aveva intenzione di proseguire perché non solo a Diego non interessava la causa ma questi non aveva intenzione di tirar fuori un solo euro neanche per le eventuali marche ed altro che serviva per il ricorso in sua difesa, ne voleva rischiare condanne . Maradona rivolge poi ringraziamenti in particolare a Beppe Bruscolotti persona umile ed amica che come tanti tifosi gli sono sempre stati amici e sinceri

Questo detto da Diego Armando Maradona da Dubai in compagnia del suo amico storico e fidato Stefano Ceci che ha precisato di avere in comune con Pisani amicizia e solo la ho la difesa della verità e della giustizia sostanziale , anche se a parer del pibe de oro alla fine il vincitore per queste votazioni sarà il Cavalier Silvio Berlusconi.