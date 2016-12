Fisco in azione prima delle vacanze di Pasqua Blitz della Finanza a Capri e a Ischia

foto Azienda promozione turistica Correlati Controlli antievasione in Valtellina

Operazione antievasione a Capri sul modello "Cortina". Numerosi funzionari dell'Agenzia delle entrate hanno controllato bar, ristoranti, alberghi e boutique dell'isola. Gli ispettori, divisi in gruppetti, sono andati prima nei negozi e nei locali per poi continuare i controlli negli studi professionali dei fiscalisti dove erano depositate le documentazioni. Verifiche anche sull'isola d'Ischia in vista delle festività di Pasqua.

I controlli sono partiti proprio nella settimana della riapertura di tutte le attività commerciali, in vista delle feste, ed è stato comunicato ai titolari che si tratta di un'operazione di routine, come sta accadendo in altre località italiane. Le verifiche saranno effettuate negli uffici competenti mettendo a confronto documenti acquisiti e dichiarazioni dei redditi presentate.



Controlli a tappeto anche a Ischia

Militari della Guardia di finanza sono sbarcati in mattinata anche sull'isola d'Ischia (Napoli). Si è pensato a un blitz come quello in corso nell'isola di Capri, ma il comandante della tenenza di Ischia delle Fiamme Gialle, tenente Gabriele Gallozzi, ne ha ridimensionato la portata sottolineando che il numero dei militari giunti nell'isola è considerato '"ella norma". E' tuttavia confermato "l'incremento dei controlli fiscali" nel periodo di Pasqua.