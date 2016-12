Benevento, due gemelli per genitori minorenni

La neomamma frequenta ancore le scuole medie, proprio come il giovane padre di un anno più giovane. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e, ora, sono già genitori.

“Un parto gemellare in una madre in così giovane età non è certo una cosa usuale”. Queste le parole del primario del reparto Gennaro Trezza, che ha sottolineato: “Considerata la giovane età si è preferito effettuare un parto con taglio cesareo”.

La singolare gravidanza è stata monitorata sin dall’inizio dal personale dell’ospedale di Benevento. Nello stesso reparto, due anni prima, erano nati ben sei gemelli.