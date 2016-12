Su Roma-Juve l'ombra degli ultras Napoli: "Vogliamo vendicare Ciro"

09:14 - Roma-Juventus da partita-scudetto a partita ad altissimo rischio per l'ordine pubblico. Oltre alla rivalità tra le due tifoserie e il timore di atti della curva giallorossa, coinvolta nei gravi incidenti della finale di Coppa Italia, ci si mettono anche gli ultras napoletani che tramite un loro leader, "Mimmo", fanno sapere tramite "La Stampa" che potrebbero infiltrarsi nella Capitale e cercare lo scontro: "Vogliamo andare a vendicare Ciro Esposito".

Dall'intervista pubblicata dal quotidiano torinese, si desume che due gruppi di ultrà, i "Vecchi Lyons" e i "Fedayn", hanno studiato la possibilità della spedizione, con intenti precisi: "Vogliamo vendicarci, ma anche portare rispetto a Ciro. Per cui, se botte voleranno, sarà distante dall'Olimpico". Ma la decisione, a quanto pare, è stata poi quella di "entrare dentro lo stadio per fare capire che con noi non si scherza".



L'appello della madre di Ciro - Intenzioni che vanno in controtendenza con l'appello rivolto a tutti proprio dalla madre del tifoso ferito, Ciro Esposito: "Faccio un appello ai tifosi affinché dedichino la partita Roma-Juve a Ciro", ha affermato Antonella Leardi, mamma del giovane ricoverato in rianimazione al Gemelli. "I tifosi del Napoli l'hanno fatto, portando gli striscioni e cantando dei cori per lui e spero lo facciano anche i supporter di altre squadre", ha aggiunto. Sulle condizioni di salute ha aggiunto: "Sarà un cammino tortuoso e lungo, ma sono fiduciosa, mantengo una calma interiore".