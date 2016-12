13 aprile 2014 Pompei, Angela Merkel visita gli Scavi

07:50 - Visita a sorpresa della cancelliera tedesca Angela Merkel agli Scavi di Pompei (Napoli). La Merkel, entrata nel sito dall'ingresso di Porta Marina, è in Campania per un soggiorno privato che la porterà a trascorrere con il marito Joachim Sauer alcuni giorni di vacanza sull'isola d'Ischia, sua tradizionale destinazione. La cancelliera, in particolare, soggiornerà nel borgo di Sant'Angelo, nel Comune di Serrara Fontana.

La Merkel è entrata negli Scavi dopo essersi recata personalmente a pagare il biglietto d'ingresso per lei e le persone, tra cui alcuni uomini della scorta, che l'accompagnavano. La cancelliera, con addosso un giubbotto chiaro, ha poi iniziato il suo tour con una mappa in mano per districarsi tra le varie insulae della città antica.



La Merkel ha lasciato gli scavi dopo tre ore e mezza di visita. Una vera e propria full immersion, superiore ai tempi soliti utilizzati per il tradizionale giro turistico nella città antica. Ad accompagnarla c'era anche un archeologo tedesco. All'uscita dagli Scavi, a Porta Marina, ha ricambiato il saluto di un gruppo di persone che l'ha riconosciuta ed è salita in auto.



Visita anche all'acropoli di Pozzuoli - Il cancelliere tedesco ha visitato anche l'Acropoli di Pozzuoli, insediamento greco, dove si trova la Cattedrale chiusa dal 1970 in seguito al bradisismo, che sarà riaperta a maggio, al termine del restauro.



L'immancabile caffè con il sindaco di Pozzuoli - Caffè napoletano per la cancelliera Angela Merkel al termine della visita al Rione Terra e alla Cattedrale di Pozzuoli. La Merkel ha percorso a piedi un centinaio di metri, scendendo le scale che conducono a piazza 2 marzo 1960, la data che ricorda l'evacuazione del Rione Terra. Poi ha raggiunto il bar "Il Gozzetto", vicino al Porto, e si è seduta ad un tavolino con il sindaco Vincenzo Figliolia ed il Comandante della Polizia Municipale, Carlo Pubblico, ed ha ordinato un caffè espresso.