Caldo, mercoledì da "bollino rosso" in 9 città

Sono 9 le città italiane in cui mercoledì è prevista un'ondata di calore. Ancona, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti e Roma, secondo il Bollettino del Ministero della Salute, saranno da "bollino rosso". Si potranno verificare "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche".