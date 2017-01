Vibo Valentia, 50enne morto per un sospetto caso di meningite

"Al momento - ha però spiegato il direttore generale dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri - non c'è alcun allarme. Il numero di casi di infezione da meningococco registrati nella provincia di Catanzaro, e in generale in tutta la Calabria, rientra assolutamente nella media annuale nazionale".



Perri ha assicurato che "subito dopo che è stata riscontrata la presenza del batterio, è stata attivata la profilassi antibiotica per tutte le persone venute a contatto con il paziente, compresi i medici".