Tensione in volo Lamezia-Roma, Pupo canta e calma i passeggeri infuriati

Un gruppo di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro si sono visti non assegnare i posti corretti sull'aereo Alitalia in partenza da Lamezia Terme con direzione Roma. Un disguido che ha acceso immediatamente gli animi dei francesi che stavano vedendo sfumare anche il volo di coincidenza che li attendeva nella capitale. Una hostess, nel tentativo di intrannere e magari calmare le persone, ha visto tra i passeggeri anche il cantante Pupo. Così si è avvicinata e gli ha chiesto se poteva aiutarla.



Pupo non ci ha pensato un attimo: ha preso il microfono degli annunci e tra una battuta e l'altra (anche in francese con l'aiuto della compagna parigina Patricia) ha messo fine alla discussione. Fondamentale anche il piccolo concerto improvvisato e col quale ha coinvolto anche i turisti arrabbiati.