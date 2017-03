Mafia, scritta offensiva sul vescovado di Locri: "Don Ciotti sbirro"

Dopo la visita di domenica del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , una scritta "don Ciotti sbirro" è stata tracciata nella notte sul vescovado di Locri (Reggio Calabria). Luigi Ciotti è presidente di Libera e in questi giorni è ospite nel complesso vescovile in occasione della Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie . Trovata anche un'altra scritta: "Più lavoro meno sbirri".

Entrambe le frasi sono state subito cancellate dagli operai del Comune.



Vescovo di Locri: 'ndrangheta cerca di influenzare le processioni - "La 'ndragheta vuol far sentire il proprio potere in campo religioso", ha quindi ricordato monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace. "Noi vietiamo la raccolta di denaro, ma qualcuno pretende che si faccia perché deve poi investirlo in business che non c'entrano con la carità".