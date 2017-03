Mattarella a Locri: "La mafia è ancora forte, bisogna continuare a combattere"

"La criminalità organizzata - ha continuato, parlando in occasione della XXII Giornata della memoria e dell'impegno - tenta di dominare pezzi di territorio e cerca di arruolare in ogni ambiente. Bisogna azzerare la zona grigia. Bisogna asciugare la palude della corruzione, in cui le mafie prosperano".



"Gente senza pietà" - Il Capo dello Stato ha poi ricordato che nell'elenco delle loro vittime "ci sono anche donne e bambini. I mafiosi non conoscono né pietà né umanità, non hanno alcun senso dell'onore e del coraggio. Le mafie non risparmiano nessuno: colpiscono chiunque diventi ostacolo al raggiungimento dei loro obiettivi, denari, potere e impunità".



"L'Italia ha fatto molto nella lotta alla mafia" - "L'Italia ha compiuto passi avanti nella lotta alle mafie - ha sottolineato il presidente della Repubblica -. Negli anni sono state varate leggi efficaci che colpiscono i patrimoni mafiosi e introducono nel codice nuove forme di reati. Occorre sostenere il lavoro quotidiano, la rettitudine e la professionalità di tante migliaia di donne e uomini dello Stato, che ogni giorno attraverso l'azione di repressione e prevenzione contrastano le mafie. Questa lotta così dura è stata condotta sul terreno della legalità, senza mai venir meno ai diritti della democrazia".



Appello del Capo dello Stato: "Una lotta che riguarda tutti" - "Le mafie non risparmiano nessuno - ha sottolineato -. Uccidono, certo, chi si oppone ai loro interessi criminali. Ma non esitano a colpire chiunque diventi un ostacolo al raggiungimento dei loro obiettivi. Che sono denaro, potere, impunità. Per questo motivo, la lotta alle mafie riguarda tutti. Nessuno può dire: non mi interessa. Nessuno può pensare di chiamarsene fuori".



"I politici non cedano" - Il presidente si rivolge poi ai politici dicendo: "I vari livelli politico-amministrativi devono essere fedeli ai loro doveri e quindi impermeabili alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose. Occorre sostenere il lavoro quotidiano, la rettitudine, la professionalità, l'intelligenza di tante donne e uomini dello Stato che, in magistratura e nelle forze dell'ordine, difendono la vita sociale, la libertà personale e familiare, dell'aggressione delle mafie, con prevenzione e repressione".