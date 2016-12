Crotone, truffa all'Inps: denunciati 22 falsi braccianti e un imprenditore

I finanzieri di Crotone hanno scoperto una truffa ai danni dell'Inps da 473mila euro . Sono stati denunciati 22 falsi braccianti e un imprenditore . Quest'ultimo, grazie anche alla dichiarazione di terreni che erano già presenti in altre dichiarazioni presentate da un parente, ha fatto ottenere ai falsi braccianti contributi previdenziali per 10 anni . I terreni su cui avrebbe operato l'azienda in realtà erano incolti.

La stessa azienda, inoltre, è risultata priva di qualsiasi mezzo meccanico per la lavorazione dei terreni e delle colture e le giornate lavorative dichiarate con i modelli inviate all'Inps erano, secondo l'accusa, nettamente superiori rispetto a quelle dichiarate come necessarie per la coltivazione dei fondi e dichiarate nelle denunce aziendali.



I finanzieri hanno anche evidenziato numerose contraddizioni fra le affermazioni in atti del titolare dell'azienda agricola e i presunti braccianti, circa i prodotti dichiaratamente coltivati.



L'attività degli investigatori si è concentrata anche sull'analisi dei costi dell'azienda: sebbene dalla presunta attività fosse emersa la necessità di acquisto di piantine, concime, diserbanti, carburante per trattore, il titolare non è stato in grado di esibire alcun documento fiscale comprovante gli acquisti né, tanto meno, le vendite dei prodotti che sarebbero stati ottenuti.