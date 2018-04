Crotone, grave incidente sul lavoro: crolla un muro, morti due operai

Grave incidente sul lavoro a Crotone, nei pressi della zona archeologica di Capo Colonna, dove un muro di contenimento di un cantiere è crollato investendo alcuni operai. Il bilancio è di due morti ed un ferito. Due di loro sono rimasti schiacciati, morendo sul colpo. Il terzo è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Sul posto varie squadre dei pompieri che stanno mettendo in sicurezza l'area.

Le vittime sono un italiano e un cittadino ucraino. La ditta per la quale lavoravano è impegnata nei lavori di ristrutturazione del lungomare che porta a Capo Colonna.



Al momento dell'incidente, i tre operai erano impegnati nei lavori per l'allungamento della passeggiata. Il lavoratore ferito versa in gravi condizioni.