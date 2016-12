Cosenza, cinque arresti per una maxi truffa all'Inps

Cinque persone sono state arrestate e altre sei sono state sottoposte all'obbligo di firma in un'operazione della Gdf di Sibari (Cosenza) per una truffa all'Inps. I finanzieri hanno pure sequestrato beni per 5 milioni di euro. Le persone coinvolte, tra cui un ex dipendente dell'istituto di previdenza, attraverso falsi documenti attestavano rapporti di parentela con persone decedute per incassare le indennità. Truffata anche l'Inail di Napoli.