Corigliano Calabro, l'appello della mamma di Davide: "Distrutti anche noi, chiedo perdono"

"Fabiana e Davide - dice la donna - sono due fiori recisi, spezzati nella primavera della vita. Noi due famiglie distrutte. Per sempre. I riflettori su questa tragedia si spegneranno presto, la gente fra poco dimenticherà tutto ma io e la mamma di Fabiana porteremo questo fardello in eterno. Il nostro dolore sarà per sempre. Una condanna, la nostra, da scontare vivendo giorno dopo giorno".- "È giusto che Rosa (la madre di Fabiana, ndr) chieda giustizia per Fabiana, anch'io farei lo stesso al suo posto", prosegue la signora Pina. "Ma è giusto anche che io chieda perdono. Sono una madre anch'io. Solo io posso capire quello che sta provando lei in questo momento", conclude.- Mario e Rosa Luzzi, i genitori della sedicenne Fabiana, in una lettera aperta ringraziano tutti coloro che sono stati loro vicino nel dolore. "Abbiamo davvero sentito - si legge - l'affettuosa vicinanza di una nazione intera che ha pianto una figlia, persa tragicamente". Nella pagina successiva il testo integrale della lettera.