21:22 - La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo per Giovanni Strangio, ritenuto l'ideatore ed uno degli esecutori materiali della strage di Duisburg, in Germania, nel Ferragosto 2007. Carcere a vita confermato anche per i cinque imputati accusati di alcuni omicidi compiuti nell'ambito della faida di San Luca, culminata nel massacro di Ferragosto.