Vittorio Brumotti sfida gli spacciatori del Parco Verde, a Caivano, nuova piazza di spaccio di droga, dopo la quasi totale dismissione e militarizzazione della zona di Scampia, a Nord di Napoli. Filmandoli con una telecamera nascosta e, poi, stampando le foto dei pusher, Brumotti gira in macchina munito di megafono nelle zone dove ogni giorno la droga viene venduta alla luce del sole, per cercare di sensibilizzare le famiglie ad indirizzare altrove i propri figli. Subito, muniti di passamontagna, gli uomini dei clan intervengono, colpendo ripetutamente l'auto con calci e pugni e, infine, con sedie e bastonate. L'intervento dei carabinieri, per fortuna, evita che si arrivi ad azioni ben più gravi, ma non impedisce che le minacce verbali continuino a piovere dai palazzi nei confronti di Brumotti.