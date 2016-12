Cagliari, tonnellate di bombe caricate vicino ad aerei di linea: la denuncia di Unidos

"Un carico di morte senza precedenti sta partendo dall'aeroporto civile di Cagliari. Si tratta di un fatto di una gravità inaudita proprio per il tipo di carico e perché si sta utilizzando un aeroporto civile per un trasporto di guerra - ha sottolineato il parlamentare -. Chi ha autorizzato questo carico e questo viaggio è un irresponsabile considerato che stanno continuando a partire ed atterrare aerei di linea".



Governo ed Ente nazionale per l'aviazione civile irresponsabili - "Di questo fatto deve renderne conto il governo e l'Ente nazionale dell'aviazione civile che con una irresponsabilità senza precedenti ha autorizzato questo carico e questo volo. Per questa ragione ho presentato un'interrogazione urgente al governo perché risponda di questo trasporto di morte fatto da un aeroporto civile", ha rincarato Pili.