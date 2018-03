Jimmy Ghione per Striscia la Notizia mostra come i poveri turisti in giro per la Capitale vengano più volte importunati: da chi sfonda i vetri delle auto ferme a Parco Colle Oppio, a chi tenta di portarsi via una bicicletta usando due cesoie. Sono tanti gli episodi di furto in giro per le strade di Roma. Fortunatamente spesso e volentieri le forze dell’ordine che operano sul territorio riescono a intervenire in maniera tempestiva e acciuffano questi ladruncoli, assicurandoli alla giustizia. La prudenza tuttavia non è mai troppa.