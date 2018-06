Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni

Crescono in modo esponenziale le persone segnalate per consumo di droghe : da 27.718 del 2015 a 38.613 del 2017, ovvero +39% in soli due anni . E in questo quadro, si trova anche un'impennata delle segnalazioni che riguardano minori, che quadruplicano rispetto al 2015. Sono i numeri denunciati dal nono Libro Bianco sulle droghe, in occasione della Giornata internazionale contro il narcotraffico.

Un terzo dei detenuti in carcere per droga - Secondo il report, promosso dalla Società della Ragione Onlus, a causa della droga entra in carcere il 30% dei detenuti, ovvero 14.139 dei 48.144 ingressi in cella nel 2017. Ma si tratta per lo più di "pesci piccoli", "mentre i consorzi criminali restano fuori dai radar della repressione penale".



Un quarto della popolazione carceraria è tossicodipendente - Dai dati raccolti emerge inoltre che un quarto della popolazione detenuta è tossicodipendente. Hanno infatti un rapporto "problematico" con sostanze stupefacenti 14.706 dei 57.608 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2017, pari al 25%. "L'attuale legge sulle droghe si conferma il volano delle politiche repressive e carcerarie. Secondo le nostre simulazioni, senza detenuti per art. 73, ovvero imputati per detenzione ai fini di spaccio, non si avrebbe l'attuale sovraffollamento" spiega Marco Perduca, coordinatore della Campagna Legalizziamo.it dell'Associazione Coscioni.