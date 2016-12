Bolzano, mamma "regala" al figlio il tempo libero da trascorrere insieme: il dono diventa virale

Si dice che il regalo migliore che si possa fare a una persona è il tempo . Lo sa bene mamma Lorena , che per i 9 anni del suo piccolo Simone ha deciso di donargli un plico pieno di buoni , ognuno con su scritto un' attività da fare insieme . La donna, bolzanina, ha reso pubblica la sua idea originale con un post su Facebook e in poco tempo la storia è diventata virale.

"Mio figlio compie 9 anni e per il suo compleanno gli ho regalato del tempo. Gli ho confezionato un plico di buoni da utilizzare quando vuole e ogni buono prevede un'attività da fare insieme che solitamente per mancanza di tempo, voglia o possibilità non riusciamo a fare", si legge sulla pagina social della signora Lorena. Tra le richieste che Simone potrà fare alla mamma grazie ai suoi buoni colorati, "Un giro in bicicletta insieme", "Richiedere la tua cena preferita", "Un pomeriggio in piscina".



Intervistata dall'Huffington Post, la signora Lorena ha spiegato il perché di questo dono, molto apprezzato sia dalle altre mamme che dal figlio Simone: "I miei genitori hanno sempre lavorato tantissimo, sacrificando ogni momento e appena era possibile trascorrevano del tempo con me. Ho sempre apprezzato molto tutti i sacrifici che loro hanno fatto, il poco tempo che avevamo era pieno di amore ed emozioni. E io vorrei trasmettere questo a Simone".