Bologna, ragazza cammina nuda per strada: il video diventa virale

Qualcuno ha pensato a una sorta di esperimento di sociologia, a una scommessa persa o a un flash mob solitario. Altri hanno pensato che si tratti semplicemente di "pura follia", probabilmente alimentata dalla calura estiva. Sta di fatto che la ragazza ha camminato per ore per le vie della città - stazione centrale compresa - senza proeccuparsi minimamente della gente che stava a guardarla (e filmarla).



Cellulare in mano, auricolari alle orecchie e tatuaggi in bella vista, ai passanti curiosi che le chiedevano il perché di questo gesto, l'avvenente ragazza avrebbe risposto: "Non avevo voglia di vestirmi". Della sua identità nessuna traccia: sui social, però, la performance l'ha già resa famosa.