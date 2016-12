Bimbi in auto, è allarme: incidenti stradali prima causa di morte sotto i 12 anni

Le attenzioni di mamma e papà ai piccoli italiani non mancano. Ma le distrazioni si fanno sentire, invece, quando si tratta di mettere i bimbi in auto. Nel nostro Paese, infatti, circa il 60% dei genitori non usa il seggiolino in auto e gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i minori tra i 5 e i 12 anni. A renderlo noto Altroconsumo , centro di indagini statistiche.

Secondo le statistiche, nel 2015 sono morti sulla strada 40 bambini/ragazzi fra i 0 e i 14 anni. Il livello di distrazione varia da regione a regione: i genitori sono più attenti al nord, meno al centro, quasi per nulla al sud, dove l'80% non usa il seggiolino.



Le disattenzioni si verificano in particolare durante i tratti di percorrenza brevi e quando si è di fretta. Ma capitano anche quando i bambini non hanno voglia di stare sul seggiolino.



Considerando il tasso di mortalità per incidenti stradali qui illustrato, sarebbe meglio lascair correre capricci e premura e dare un'importanza superiore ai viaggi in macchina.