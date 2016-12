Inchiesta sulla costruzione centro oli Tempa Rossa, condannati gli ex vertici della Total

Il tribunale di Potenza ha condannato a pene comprese fra due e sette anni di reclusione gli ex vertici della Total , oltre ad alcuni imprenditori ed amministratori. La vicenda, diversa dalle indagini attualmente in corso, si riferisce ai lavori per la costruzione del centro oli di " Tempa Rossa ", fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera). L'inchiesta, coordinata dall'allora pm di Potenza Henry John Woodcock, risale al 2008.

Le condanne più gravi sono state inflitte a Roberto Pasi e Roberto Francini, ex dirigenti locali della Total, a sette anni di reclusione ciascuno. L'ex amministratore delegato della compagnia petrolifera francese, Lionel Lehva, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, così come Jean Paul Juguet, ex manager della Total. In totale, gli imputati nel processo sono 31.