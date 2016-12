foto Ansa Correlati Fondi illeciti, gli arrestati 19:52 - Due assessori in carica della Basilicata, Vincenzo Viti (Pd) e Rosa Mastrosimone (esterno in quota Idv), sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di rimborsi previsti per le loro attività. Ai domiciliari anche un consigliere, Nicola Pagliuca, capogruppo del Pdl. Per la stessa inchiesta sono stati notificati altri provvedimenti cautelari, come obblighi di dimora per 8 consiglieri regionali. - Due assessori in carica della Basilicata, Vincenzo Viti (Pd) e Rosa Mastrosimone (esterno in quota Idv), sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di rimborsi previsti per le loro attività. Ai domiciliari anche un consigliere, Nicola Pagliuca, capogruppo del Pdl. Per la stessa inchiesta sono stati notificati altri provvedimenti cautelari, come obblighi di dimora per 8 consiglieri regionali.

Divieto di dimora per otto consiglieri - Gli obblighi di dimora sono stati emessi nei confronti dei consiglieri in carica Antonio Autilio (Idv), Paolo Castelluccio (Pdl), Agatino Mancusi (Udc), Mariano Pici (Pdl), Alessandro Singetta (Gruppo Misto), Mario Venezia (Pdl), Rocco Vita (Psi) e l'ex consigliere Vincenzo Ruggiero (Udc). Per sette degli otto consiglieri il divieto di dimora consiste nell'impossibilità di soggiornare a Potenza. Per Ruggiero, invece, il divieto si riferisce al paese di Valsinni (Matera), dove ricopre un incarico politico.



Sequestrati conti correnti per 170mila euro - Nell'inchiesta coordinata dal Procuratore capo della Repubblica di Potenza, Laura Triassi, sono stati anche sequestrati conti correnti per un valore totale di circa 170mila euro. In particolare, le somme sequestrate agli assessori e ai consiglieri regionali lucani indagati variano da circa cinquemila a 18mila euro.



Pm: "Quadro di diffusa illegalità" - Dall'inchiesta emerge "uno scenario di diffusa illegalità". Sono le parole del magistrato, Laura Triassi.



Si dimette il governatore - Il presidente della Regione, Vito De Filippo (Pd), si è dimesso dall'incarico in seguito all'inchiesta sui rimborsi, indagine in cui non è coinvolto. "L'impegno non deve essere frutto di bramosia", ha detto. Prima di dimettersi, De Filippo ha nominato la nuova giunta.