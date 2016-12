Bari, dà alla luce un bambino a soli 12 anni: il padre è un tredicenne

E' diventata madre a soli 12 anni. È successo qualche giorno fa in una clinica privata di Bari. La ragazzina, di cui non sono state diffuse le generalità per questione di riservatezza, ha partorito un maschietto di 3 chili attraverso un cesareo. Il padre non ha ancora compiuto 14 anni e, mentre la sua fidanzatina stava dando alla luce il bebè, lui in sala d'attesa faceva i compiti che gli erano stati assegnati a scuola. Il neonato verrà affidato, molto probabilmente, ai giovani nonni che erano tutti e quattro presenti in ospedale al momento della nascita.