Avvocato milanese ucciso da un calabrone: punto nella sua casa di campagna ad Asti

Era uscito un attimo dalla sua casa di campagna a Nizza Monferrato, in provincia di Asti , per accendere la bombola di gas. Poi tornato in casa ha lamentato un giramento di testa: " Mi ha morso qualcosa dietro al collo ", ha detto alla moglie. Poco dopo il decesso. E' morto così, per choc anafilattico fulminante, Sergio Barozzi , avvocato milanese di 62 anni , uno dei più noti giuslavoristi italiani. A ucciderlo un insetto, probabilmente un calabrone. Inutile la corsa in ospedale.

L’avvocato era arrivato venerdì nella sua villa di campagna a Nizza Monferrato, insieme alla moglie, Giovanna Fantini. "Dovevano fermarsi per una sola notte. Poi sarebbero dovuti rientrare a Milano per andare a vedere la sua Inter", racconta Emilio, 24 anni, uno dei due figli di Barozzi. Lo riporta il Corriere della Sera.



Barozzi era uscito di casa per qualche istante ed è tornato lamentando un capogiro che in pochi minuti si è trasformato in un grave malessere. Poi la corsa disperata in auto fino all’ospedale. Il legale ha perso conoscenza durante il breve tragitto ed è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.



"Era una delle persone più simpatiche e brillanti che avessi mai conosciuto. Nel mondo legale italiano era considerato un grande innovatore. Aveva fondato lo studio Lexellent ed era stato il primo a creare un brand, a usare dinamiche moderne di comunicazione", ha detto uno degli amici accorsi a Nizza Monferrato.



Vicepresidente del gruppo regionale lombardo dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e per tre volte consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano, aveva ricevuto premi e riconoscimenti a livello internazionale. Già legale di Ryanair in Italia, da qualche mese era diventato socio dello studio milanese Sza.



Il funerale con rito civile si terrà mercoledì 5 settembre a Milano, probabilmente al centro sportivo Giuriati. Barozzi, che aveva militato nel Cus Milano Rugby e oggi ne era vicepresidente, passava spesso la domenica mattina allo stadio della palla ovale. "Era un motore unico di mille passioni. Ci ha insegnato gli ideali e la costanza", sottolinea ancora il figlio Emilio. "I rugbisti non muoiono mai, al massimo passano la palla", con questo detto lo hanno ricordato sulla pagina Facebook gli amici del Cus.