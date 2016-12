Avellino, 27enne uccide i genitori con un'ascia: arrestato dai carabinieri

Il 27enne si era dato alla fuga nelle campagne circostanti dopo il duplice omicidio. Famiglietti ha aggredito i genitori all'interno della casa tra Sturno e Frigento per poi inseguirli all'esterno, dove hanno tentato di trovare la salvezza, e finirli con un numero imprecisato di colpi.



Famiglietti era in contatto con una setta satanica - Ha intrattenuto contatti via Facebook con una setta satanica. Lo si apprende da fonti investigative. Un anno e mezzo fa, aveva anche decapitato la statua di san Michele Arcangelo, patrono di Sturno, e in una più recente occasione avrebbe anche vandalizzato un'altra statua del santo, in una cappella di campagna, portando via l'effige del demonio.