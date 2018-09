Avellino, 16enne in rianimazione si sveglia: "Voglio vedere Juve-Napoli"

"Voglio vedere Juve-Napoli". Queste le prime parole pronunciate da Dario, 16 anni, dopo essersi svegliato nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Mercogliano, alle porte di Avellino. Qualche giorno fa, il ragazzo si era sentito male a causa di una complicazione legata alla grave neoplasia che lo affligge da anni. Per via delle sue gravi condizioni, i medici hanno dunque dovuto ricoverarlo e agire in fretta. Quando si è svegliato, Dario – rimasto incosciente per alcuni giorni – ha chiesto subito al personale sanitario di poter vedere la partita. Da questo momento, è scattata una gara di solidarietà per cercare di esaudire il desiderio del ragazzo: i genitori di altri piccoli pazienti ricoverati si sono attivati e hanno procurato a Dario un tablet e un codice di attivazione per la pay-tv che gli consentiranno di vedere i suoi beniamini azzurri.