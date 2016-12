Pordenone, attivisti no Ogm invadono un campo di mais e lo devastano in nome dell'ambiente

foto Da video

- In segno di protesta contro le coltivazioni Ogm un gruppo di ambientalisti si è riunito davanti a un campo a Vivaro, in provincia di Pordenone. Il campo è di proprietà di Giorgio Fidenato, agricoltore che da anni si batte per le coltivazioni Ogm. Gli ambientalisti in segno di protesta hanno depositato delle zolle di terra dentro al campo ma per farlo hanno abbattuto diverse piante. Al grido di "la proprietà privata uccide le biodiversità" hanno compiuto la loro azione. Ma in rete c'è chi li accusa di vandalismo. Che ne pensi?