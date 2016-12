- Regalava voti generosi in cambio di sesso. E' questa l'accusa rivolta a un insegnante di scuola superiore di Saluzzo (Cuneo), arrestato oggi: avrebbe avuto rapporti sessuali con due sue allieve minorenni. Dalle indagini dei carabinieri di Savigliano, al comando del capitano Tommaso Gioffreda, sarebbero emerse le facilitazioni ottenute dalle due giovani per ottenere migliori voti a scuola.

I carabinieri sono giunti al docente dopo una segnalazione: hanno messo in atto pedinamenti e controlli compiendo anche perquisizioni e il materiale raccolto ha pienamente confermato le ipotesi investigative. L'insegnante è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico, comprendente una serie di immagini che lo ritraevano in foto hard con una delle giovanissime studentesse.

Tra la documentazione sequestrata risultano alcune lettere e le pagelle delle allieve coinvolte. ''Le indagini - spiega il capitano Tommaso Gioffreda - non sono ancora terminate, sono al vaglio le posizioni di altre ragazze, che pur trovandosi in situazione analoga, non avrebbero denunciato la vicenda, stante anche la personalità dell'insegnante, di un certo spessore professionale e culturale che godeva di grande stima e considerazione da parte dei colleghi. Potrebbero non aver denunciato i fatti temendo di non essere credute proprio a causa della stima di cui il professore godeva''.