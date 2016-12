15:56 - Il Pontefice stupisce ancora con un atto inaspettato e sorprendete proprio per la sua semplicità. "Oggi è arrivata una telefonata inaspettata. Al mio 'Pronto?' mi ha risposto una voce dicendomi: 'Ciao Michele, sono Papa Francesco'. Un'emozione unica". E' il messaggio postato su Facebook da Michele Ferri, il fratello di Andrea, l'imprenditore 51enne di Pesaro freddato il 4 giugno scorso a colpi di pistola nel corso di una rapina.

In carcere sono finiti un suo dipendente, il macedone Donald Sabanov, 25 anni, e l'italiano di origini marocchine Karim Bary, 23 anni, che avrebbero agito per impossessarsi della chiave del caveau di uno dei suoi distributori di benzina. Secondo quanto riporta oggi il Messaggero, era stato lo stesso Michele, in preda alla disperazione, a scrivere una lettera al papa. Sui contenuti della telefonata non trapelano indiscrezioni."E' un fatto personale, che preferiamo resti tale", ha detto la moglie Loretta.