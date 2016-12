foto Ansa

14:57

- Nicola Cosentino è stato scarcerato e sarà sottoposto agli arresti domiciliari a Venafro (Campobasso). Lo riferisce uno dei suoi legali. L'ex deputato del Pdl ed ex sottosegretario all'Economia ha lasciato il carcere di Secondigliano, a Napoli, dove era detenuto dal 15 marzo. Cosentino è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, in un procedimento in corso al tribunale di S. Maria Capua Vetere.