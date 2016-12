Caldo africano sull'Italia, allerta in 14 città

- L'ondata di caldo sahariano in arrivo nel week end sull'Italia ha fatto scattare la massima allerta. In particolare sono 14 le città che corrono il maggior rischio (bollino rosso) domenica, la giornata più calda di luglio, secondo il ministero della Salute. Altri 11 centri urbani hanno ricevuto il bollino arancione (pericolo per le persone più fragili). Mentre le temperature resteranno nella norma solo a Catania e Bari.

Sabato la temperatura massima percepita arriverà a 38 gradi,: proprio per questo diventa operativo il piano per la distribuzione di acqua nelle stazioni metro e ai Musei Capitolini nelle ore più calde, dalle 12 alle 15.Vista l'ondata di caldo prevista in questi giorni a Milano, all'Idroscalo è scattato il divieto di fare grigliate e barbecue. E' quanto ha deciso la Provincia di Milano, ente che gestisce il lago artificiale alle porte della città, per evitare qualsiasi rischio di incendi. Il divieto è in vigore fino a data da destinarsi, dal momento che "resta ferma la volontà della Provincia di preservare il ricco patrimonio arboreo e di tutelare la sicurezza di tutti i visitatori". C'è anche un numero verde gratuito istituito dal Comune di Milano, sempre attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette e può essere utilizzato per avere informazioni su come affrontare il gran caldo, richiedere interventi, essere inseriti nel monitoraggio giornaliero, segnalare persone anziane in difficoltà che vivono sole e necessitano di assistenza.

Firenze - La morsa del caldo che da giorni sta interessando Firenze non accenna a diminuire. Per oggi la Protezione civile comunale conferma lo stato di emergenza con temperature massime percepite che potrebbero superare i 38 gradi. Confermato il disagio da caldo anche nelle ore notturne. Il bollettino del Lamma prevede che l'ondata di calore proseguirà intensificandosi tra sabato e domenica mentre lunedì o martedì le temperature dovrebbero iniziare scendere.



Sardegna - Record sulla costa sud orientale sarda, con temperature percepite di 41 gradi a Capo Bellavista e di 42 a Capo San Lorenzo.