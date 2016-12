Violenza sulle donne, la ricetta di Toscani: "Basta tacchi e rossetto". E' bufera su Twitter

foto LaPresse Correlati Il presidente della Camera Boldrini contro la violenza sulle donne 17:12 - "Le donne smettano di mettere il rossetto e di portare i tacchi e saranno al sicuro da violenti e maniaci". Parola di Oliviero Toscani, che si è attirato pesanti critiche dalla rete, dopo aver fatto questa dichiarazione commentando l'emergenza femminicidi. "Devono volersi bene per quello che sono - ha detto il fotografo -. Serve un ruolo più serio delle donne". E su Twitter sono piovuti gli insulti. - "Le donne smettano die saranno al sicuro da violenti e maniaci". Parola di, che si è attirato pesanti critiche dalla rete, dopo aver fatto questa dichiarazione commentando. "Devono volersi bene per quello che sono - ha detto il fotografo -. Serve un ruolo più serio delle donne". E susono piovuti gli insulti.

"La smettano di voler sempre sedurre, altrimenti finiranno per sedurre soltanto i maniaci e i violenti", ha detto ancora il pubblicitario all'Adnkronos, invitando tutte quante a "essere più sobrie e a dare importanza all'essere più che al sembrare". Parole pesanti che hanno scatenato la bufera, soprattutto via Twitter, dove sono arrivate repliche a dir poco taglienti.



C'è chi gli propone di andare anche oltre "magari con un po' di burqa?", c'è chi porta alle estreme conseguenze il rimedio del fotografo suggerendo: "Via piselli e armi! Mi sembra una valida alternativa" e chi lo accusa: "Caro Toscani, ritenere che tacchi e rossetto siano provocazioni per lo stupro significa giustificare il mancato autocontrollo".



C'è poi chi lo rinomina "Medioevo Toscani", mentre pesanti critiche arrivano anche da Zeroviolenzadonna.it, che ironizza così: "Basta rossetto e tacchi e le donne saranno al sicuro". Nel coro di commenti compare inoltre anche un'italiana che vive in Pakistan. E fa notare: "Qui sono tutte coperte e le stuprano lo stesso".